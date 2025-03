Gli allievi della Teuliè giurano all’Arco della Pace

All’Arco della Pace, ieri mattina, la cerimonia di giuramento degli allievi della scuola militare Teuliè. "Oggi, simbolicamente, entrate nella grande famiglia dell’Esercito – li ha accolti il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello – una famiglia amata dalla Nazione, rispettata per la sua dedizione, le sue elevate professionalità e competenze e per lo spirito di sacrificio. Una famiglia che ha però delle regole immutabili nel tempo, che affondano le radici nella nostra formazione e che, nonostante un mondo in continua e rapida evoluzione, ci guidano nella vita di tutti i giorni: servire la Patria significa anche anteporre il bene della collettività a se stessi, quando è necessario, mettere il destino degli altri prima di noi stessi". Parole che hanno scaldato il cuore degli allievi giunti da ogni parte d’Italia.