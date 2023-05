Giuseppe Di Bari e Stefano Zanelli in sfida per la poltrona da sindaco

Volantinaggi ai mercati, gazebo, pizzate e videomessaggi sui social per gli sfidanti di questo ballottaggio: Stefano Zanelli per il centrosinistra, in testa col 35,69%, e Giuseppe Di Bari (25,55%), con un centrodestra senza Lega fresco di apparentamento con l’ex sindaco Angelo Rocchi. "In queste elezioni è emerso un dato importante: molti colognesi si sono impegnati in prima persona candidandosi all’interno di civiche così come il fatto che queste liste hanno ottenuto complessivamente un buon risultato in termini di consenso – commenta Zanelli -. Nella mia coalizione non c’è stato spazio per apparentamenti e accordi: abbiamo ricostruito dopo anni un nuovo centrosinistra dove chi ha più esperienza si è messo a disposizione e lavora a stretto contatto con chi ha deciso di impegnarsi per la prima volta. È il ricordo che porterò come esempio di buona politica". In questi giorni Di Bari si è fatto vedere sempre insieme a Rocchi, giustificando la reunion. "Non abbiamo mai litigato, siamo uniti dalla stima e dall’amicizia reciproca", dicono negli spot sulla panchina rosa, al mercato, sul muretto. "Con l’apparentamento avremo 18 consiglieri, tra maggioranza e anche opposizione, per una Giunta duratura e stabile". "Sarà una squadra alto profilo. Nei primi 100 giorni tamponeremo le criticità sul sociale, metteremo 100mila euro per gli indigenti, costruiremo un gruppo lavoro con i giovani, sbloccheremo la riconversione della Torriani". Poi la chiusura serale del parco Olof Palme e la riqualificazione del campo bocce, l’introduzione del quarto turno dei vigili. "Da quando non ci sono più io gli uffici si sono irrigiditi e la gente è arrabbiata per le code. Risolveremo con lo sportello alla gentilezza", l’ultimo annuncio di Rocchi.La.La.