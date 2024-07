Giunta Varisco al debutto: "Sarò il sindaco di tutti"

"Confesso che l’emozione è tanta e sono onorata di assumere questo incarico nella mia città". Anna Varisco si è insediata ufficialmente giovedì sera insieme al consiglio comunale. Una prima seduta veloce, in cui la neosindaca ha illustrato i punti fondamentali della Paderno dei prossimi 5 anni. "La città ha già intrapreso un cambio di passo che vogliamo portare avanti. Ringrazio il mio predecessore Ezio Casati, che l’ha guidata con competenza e passione, con grande responsabilità, coraggio e determinazione soprattutto nelle fasi più critiche che abbiamo attraversato, tra cui la crisi pandemica. Raccolgo il suo testimone con grande onore e con la serenità d’animo davanti a un Comune sano e capace di esercitare con trasparenza il proprio ruolo in tutti i contesti e i servizi". Tre le parole chiavi del discorso di Varisco: "Ascolto, competenza e coerenza saranno al centro del nostro operare per la città. I padernesi hanno scelto la proposta che hanno ritenuto più utile: una città sempre più solidale, partecipata, sostenibile interconnessa, che vuole crescere". Non ci sono solo luci. "Più del 50% non è andato a votare al ballottaggio. Ciò è preoccupante per tutti noi e indica che occorre un percorso di profondo dialogo e confronto: non sarà facile costruirlo, ma so che è di profonda importanza. ‘La sindaca di tutti’ non è solo lo slogan della mia campagna. Io voglio mettermi al servizio di Paderno ed è quello che chiedo a tutti, assessori e consiglieri. La politica è una cosa bella: dobbiamo raccontarlo".

Non sono mancate le polemiche e le stoccate, già nella prima seduta, con le accuse di una Varisco asso piglia-tutto. "Non vedo equilibri rappresentativi in Giunta. L’asse è stato spostato a sinistra e la civica del sindaco prende urbanistica, scuola e sociale, che nella precedente Giunta erano separati. Due super assessorati, mentre si mette ai margini il Pd con deleghe decisamente meno pesanti – ha commentato Alberto Ghioni di Paderno Dugnano Cresce –. Un sindaco, poi, che umilia anche i suoi consiglieri su Facebook, come abbiamo visto in un imbarazzante scambio di risposte". Secca la risposta di Varisco. "Se questa deve essere un’opposizione costruttiva, come avete detto, dovreste sospendere il giudizio e fare meno gossip".