Tre mesi senza Giulia Tramontano: il ricordo della sorella Chiara in una storia Instagram

Senago, lunedì 28 agosto 2023 – "Tre mesi senza te. Tre mesi che ti cerco sul volto dei bimbi appena nati, nelle giovani donne gravide, nei capelli biondi delle altre ragazze, nel silenzio di questa casa, nel frastuono dei miei pensieri, nei tulipani colorati e nei miei giorni grigi in cui cerco affannosamente te, perdendo me".

Chiara e Giulia Tramontano insieme nella foto pubblicata da Chiara su Instagram

È la storia su Instagram di Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa con 39 coltellate dal fidanzato e padre del bambino che lei aspettava, Alessandro Impagnatiello.

Il brutale assassinio

L'omicidio di Giulia e Thiago, così si sarebbe chiamato il bambino, è avvenuto la sera del 27 maggio nel loro appartamento di via Novella a Senago, hinterland milanese. Quella sera la 29enne era rientrata a casa dopo un incontro con una donna con la quale Alessandro aveva una storia parallela. Il fidanzato ha ucciso Giulia e il bimbo che portava in grembo, poi ha tentato di bruciarne il corpo prima nella vasca da bagno e poi nel box, infine ha avvolto il cadavere nel cellophane e lo ha abbandonato tra le sterpaglie di via Monte Rosa, a settecento metri da casa.

In questi tre mesi la famiglia di Giulia originaria di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. Anche la sorella Chiara. Lei ha scelto di condividere il suo straziante dolore, i ricordi di Giulia sui social. Come ha fatto nel terzo mese dal drammatico femminicidio.