Giulia la sarta, Dina la merciaia: centenarie in festa tra storie e ricordi

Ama leggere e raccontare aneddoti e ricordi della sua vita, Giulia Lussu, ospite della Fondazione Restelli che ha festeggiato 100 anni, con parenti amici e il sindaco Andrea Orlandi. Nata a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari, prima di 4 figli, ha conosciuto il marito Angelo, rhodense in servizio militare sull’isola, che aveva 21 anni, "ci siamo innamorati e ci siamo sposati tre anni dopo, siamo venuti a vivere a Rho.

Qui ho lavorato come sarta, mi piaceva realizzare abiti da sposa e camicie da uomo". Il marito Angelo, ferroviere, vinse un concorso e fu assunto proprio in Comune. Fu anche consigliere comunale negli anni Sessanta. "È stata la nonna a chiedere di venire qui nella Rsa, quando aveva 92 anni. Dopo una caduta aveva preferito non pensare da sola alla sua casa. E qui si trova benissimo", racconta un nipote. Ma Giulia non è l’unica persona centenaria ospite nelle strutture della Fondazione Giuseppe Restelli.

Le fanno compagnia anche Teresa, Bruna, Gaetana, Adele, Elda, Giuseppina, Bambina a cui, nei prossimi mesi, si uniranno altre tre ospiti centenarie, Mariangela, Santina e Rosa. Ben 8 centenarie che presto diventeranno 11, in attesa dell’arrivo di un nuovo ospite uomo, coetaneo. Un orgoglio per il direttore, Giuseppe Re. Un altro compleanno speciale e una torta con 104 candeline per nonna Dina Passi Moretti, la storica merciaia di Seggiano: è la pioltellese più agée. Era arrivata in città nel 1939 dall’Umbria e ha aperto il negozio. Per lei anche gli auguri della sindaca Ivonne Cosciotti.

Ro.Ramp.