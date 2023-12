Giro di vite su auto rubate o non assicurate

I primi cinque varchi sono stati accesi nei giorni scorsi. Gli altri cinque sono in fase di installazione e, una volta completati i lavori di collegamento all’energia elettrica da parte di Enel Energia, entreranno in funzione. Diventa realtà il sistema di lettura targhe associato alle telecamere presenti ai varchi di accesso sul territorio di Vanzago. Il progetto è tra le iniziative di potenziamento delle infrastrutture per incrementare la sicurezza e rientra nell’intervento di riqualificazione di tutta la rete di illuminazione pubblica. I varchi sono in via Madonnina, via Giovanni XXIII, via Monte Rosa, via Milano, via Pregnana, via Garibaldi, via Monte Grappa, via Sabotino, via Primo Maggio, via Roma-via Isaia. Si tratta di telecamere di ultima generazione che riprendono ogni veicolo in ingresso sul territorio. Le immagini vengono inviate da ripetitori fino alle antenne localizzate sulle nuove torri faro installate da Città metropolitana e da lì con la nuova fibra ottica fino in municipio.

Il comando della polizia locale è dotato di un programma che in tempo reale è in grado di riconoscere non solo la targa del veicolo, ma anche marca, modello, tipo, colore, e classe ambientale. Il sistema è collegato anche al database ministeriale che raccoglie i dati relativi alla copertura assicurativa e allo stato di revisione dei veicoli, quindi è in grado di segnalare situazioni di irregolarità. "Il nuovo sistema di lettura targhe è un ottimo strumento per incrementare il livello di sicurezza in tema di circolazione stradale, ed è capace di riconoscere i veicoli inseriti nelle cosiddette ‘black list’, cioè veicoli rubati o segnalati dalle forze dell’ordine" dichiara il sindaco Guido Sangiovanni (nella foto).

Roberta Rampini