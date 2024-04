Giro di vite per i proprietari maleducati di cani. Quattro guardie zoofile faranno rispettare le regole

Giro di vite per i proprietari di cani poco attenti alle regole. Grazie a un accordo tra il Comune e l’associazione Earth Odv, a Melegnano 4 guardie zoofile terranno monitorati parchi e spazi comuni, controllando in particolare la raccolta delle deiezioni, i microchip e i dispositivi obbligatori, come guinzagli e museruole. Dopo una prima fase interlocutoria, nella quale i trasgressori verranno solo richiamati all’ordine, scatteranno le sanzioni (da 80 a 300 euro). Anche a San Giuliano sono in arrivo multe per chi non si preoccupa di raccogliere le deiezioni canine: appositi controlli in questo senso sono già partiti, nei parchi e nei luoghi pubblici.Alessandra Zanardi