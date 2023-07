Milano, Giovanni Storti ironizza sulle buche. Il video: “Qui dentro c’è uno speleologo. E anche Lukaku!”

Ancora una volta, il comico milanese Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, denuncia a modo suo il dissesto del manto stradale in via Bramante, nel centro di Milano. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui, vestito da speleologo, tiene una fune il cui capo si perde in una buca sull’asfalto appena sotto una rotaia del tram.

“Siamo qua ancora davanti alle buche di via Bramante che sono diventate esagerate”, attacca il comico. “Pensate che c’è dentro un mio amico speleologo, è riuscito a entrarci… Ma abbiamo trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio. E poi abbiamo trovato anche Lukaku! È per quello che non rispondeva al telefono. Perché è dentro lì. Allora, Piero, vieni su!”

E poi l’appello all’amministrazione comunale di Milano: “Cioè, fate qualcosa. Possiamo tenere queste buche? Sennò prima o poi ci va dentro il tram, sparisce il tram. Buche di via Bramante… Amministrazione, su fate qualcosa! Allora Piero, cosa c’è ancora? Chi? Un vigile? Portalo su dai. Un saluto sta arrivando il tram”.