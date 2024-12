Addio a Giovanna Bertolotti, con la sua coop La Speranza portò le donne di Cassina in alto: “Non dimenticheremo mai la sua lezione di umanità”

Cassina De’ Pecchi (Milano), 29 dicembre 2024 – Addio a Giovanna Bertolotti, prima sindaca della storia a Cassina de’ Pecchi, la dirigente sindacale del Pci aveva 94 anni e viveva nel Pisano. Ma qui, nel cuore dell’hinterland, se la ricordano tutti. Figura storica nel borgo, guidò la Giunta tra il 1975 e il 1980. “Non dimenticheremo mai la sua lezione di umanità”, così la cooperativa sociale “La speranza” saluta la pioniera che infranse il soffitto di cristallo portando le donne in primo piano anche in provincia. Adesso sembra facile, ma 50 anni fa non era così.

Da Sesto a Cassina

Nata a Sesto San Giovanni, la prima cittadina a lavorare alla Breda, si iscrisse alla Cgil, passò alla Bezzi, a Gorgonzola. Militante del Partito comunista, si era trasferita a Cassina, dove era stata eletta in consiglio comunale all’opposizione. Poi era stata scelta da partiti per guidare l’amministrazione, allora non c’era l’elezione diretta. Ambientalista convinta, una vecchia pagina di giornale le dedicò un articolo “La sindachessa in bicicletta”, per la sua abitudine di spostarsi sempre in sella. Dopo un mandato alla guida della città, era stata assessora ai Servizi sociali. Per lei le parole piene d’affetto della coop che ha annunciato la sua scomparsa sui social. “La ricordiamo con immensa gratitudine per tutto l’impegno e la grande passione politica che la animava”.

Era conosciuta (e amata) come la "sindachessa in bicicletta"

Il dolore del Pd

“Apprendiamo con profonda tristezza della sua morte - aggiunge il Pd cassinese -. La comunità del Partito democratico si stringe al dolore della famiglia e vuole ricordare Giovanna usando le sue stesse parole, rilasciate a Giuseppe Granelli in una intervista nel 1989. “Quando ho avuto responsabilità amministrative la Giunta del Comune che io presiedevo ha inaugurato l’asilo nido nel giorno dell’otto marzo”.

Un modello

“Alcune realizzazioni si accompagnavano alla soddisfazione come donna di essere riuscita a costruire qualcosa che mia madre non aveva perché lei i suoi cinque figli se li è dovuti crescere da sola. Io ho avuto, pur avendo scelto di fare una vita un pochino diversa da quella delle donne di una volta, alcune gratificazioni perché chi ci ha preceduto ha costruito un mondo diverso anche per le mie figlie”. Per lei anche anche l’omaggio della sindaca Elisa Balconi: “Giovanna Bertolotti ha fatto della sua vita un esempio di libertà, autodeterminazione, dedizione, altruismo e impegno politico. Non la dimenticheremo”.