Giovani e disagio, apre lo sportello-sentinella

Lotta al disagio giovanile: apre Gabbiano J lo sportello-sentinella della Asst Melegnano-Martesana per giovani tra i 14 e 24 anni. Accesso libero, "approccio multidisciplinare, rafforziamo il legame con le famiglie, la scuola e il territorio", spiega l’azienda. La sede racconta molto degli obiettivi dei piano, è alla scuola media "Aldo Moro", istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, in via don Lorenzo Milani 4. Cioè lontano dall’ospedale. Ad ascoltare i ragazzi si alterneranno gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, "indirizzando al cammino migliore, sulla base delle necessità di ciascuno e in rete - spiega il primario Federico Durbano –. L’ottica è quella dell’inclusione e di supporto alle azioni di promozione della salute. Volevamo uno spazio fuori dai servizi sanitari, tutte le ricerche confermano che all’interno di quel perimetro gli adolescenti non entrano. È un modo per evitare lo stigma". L’obiettivo "è accompagnare un percorso di evoluzione, come racconta il nome che abbiamo scelto per il progetto e che si rifà al celebre romanzo di Richard Bach, “Il gabbiano Jonathan Livingston”. La storia, appunto, di una crescita".

L’intento è garantire una risposta tempestiva ed efficace, "mantenendo il giovane e la famiglia al centro del servizio e promuovendo un approccio integrato". "L’iniziativa - ancora l’Asst - è un punto di partenza per rafforzare i legami tra ospedale, territorio e comunità educante, per costruire modelli sempre più inclusivi e flessibili, capaci di garantire ai ragazzi un futuro in cui il loro benessere sia una priorità strutturale e non solo un’emergenza da affrontare". I pilastri sono quattro: ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno per arrivare "a interventi personalizzati", sempre che siano necessari e "non è affatto detto". Una sperimentazione che comunica in questa porzione di territorio e che "sarà replicata anche nell’area Sud", assicura la direzione. I giovani possono presentarsi liberamente, o su appuntamento nelle giornate indicate sul sito in orario pomeridiano dalle 14 alle 16,30. Per informazioni è possibile telefonare al 337.1023444, o scrivere una e-mail all’indirizzo gabbianoj@asst-melegnano-martesana.it; www.gabbianoj.it

Bar.Cal.