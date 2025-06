Bollate, il Comune cerca tecnici da assumere: progetto rivolto a giovani tra i 18 e i 32 anni

Al via la seconda edizione di "Stiamo cercando te", organizzata dal Comune di Bollate per offrire un’opportunità concreta di lavoro e formazione all’interno della Pubblica amministrazione. Il progetto rivolto a giovani tra i 18 e i 32 anni in possesso di diploma tecnico e anche questa seconda edizione prevede l’assunzione di giovani come Istruttori Tecnici nel Servizio Pianificazione del Territorio e Sportello Unico per l’Edilizia, con un contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione.

"Dopo il successo della prima edizione, con la seconda edizione del progetto confermiamo l’impegno nel creare percorsi di inserimento per i giovani. Vogliamo valorizzare le competenze e rinnovare la macchina amministrativa", dichiara il sindaco Francesco Vassallo (nella foto). Per raggiugere i giovani il Comune ha avviato una campagna di informazione sul sito istituzionale e sui social. C’è tempo fino al 5 luglio per le candidature. Ro.Ramp.