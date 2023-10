"Giovani al volante: Autoguidovie Academy a San Donato per reclutare autisti"

La carenza di autisti è un problema generale, spesso le società del trasporto faticano a reclutare nuovo personale. Attualmente in Italia sono occupati circa 80mila conducenti del Tpl: si stima che ne manchino 12-15mila. In questo contesto, per cercare di favorire nuovi inserimenti, Autoguidovie ha lanciato il progetto "Academy", un percorso formativo per agganciare i giovani. Partito nel 2021, il programma si rivolge a donne e uomini tra i 21 e i 29 anni, senza esperienza, che attraverso un apposito percorso possono entrare a far parte del team di conducenti. Per supportarli, la società si fa interamente carico, attraverso le autoscuole convenzionate, delle spese per ottenere i titoli abilitanti (patente D e carta del conducente), per un totale di circa 3000 euro per ciascun profilo. Ad oggi, grazie a questa formula sono stati assunti 44 autisti, mentre a breve partirà una nuova sessione formativa (la quinta dall’avvio del programma).

L’obiettivo, come ribadito in più occasioni dall’azienda, è puntare sui giovani, offrendo loro un percorso rigoroso e una concreta opportunità contrattuale per l’inserimento nel mondo del lavoro. In un periodo storico nel quale il mestiere di conducente è considerato meno appetibile che in passato, Autoguidovie Academy mira a favorire un avvicinamento al settore dei trasporti, dove l’autista rappresenta una figura importante anche nel contatto coi clienti. Perciò, cortesia e disponibilità non devono mancare in chi decide d’intraprendere questo percorso; alle nuove leve viene inoltre richiesto di condividere valori aziendali quali responsabilità, trasparenza e passione per il proprio mestiere.

A.Z.