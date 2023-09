Giovane di 21 anni accoltellato in via Melchiorre Gioia: è in prognosi riservata

Milano, 3 settembre 2023 – Violenta aggressione ieri sera in pieno centro. Un ventunenne di origine egiziana è stato colpito con una coltellata allo stomaco mentre si trovava in compagnia di un gruppo di amici: trasportato in codice rosso in ospedale, è stato subito operato; ora si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, e nelle prossime ore i medici proveranno a svegliarlo per valutare l’evoluzione del quadro clinico e la reazione all'intervento chirurgico.

Il raid

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, tutto sarebbe avvenuto attorno alle 21 all'angolo tra via Gioia e viale don Sturzo, in zona Porta Nuova: il ragazzo, che era insieme a cinque connazionali, è stato preso di mira all'improvviso, e all'apparenza senza un motivo chiaro, da un uomo, che senza dire una parola lo avrebbe accoltellato all'addome, per poi scappare a piedi. Gli amici del ferito hanno subito chiamato il 112 per chiedere l'intervento dei soccorsi.

Le indagini

La centrale operativa della Questura ha inviato sul posto gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale per verbalizzare il racconto dei testimoni e avviare le indagini per risalire all'identità del fuggitivo: secondo le prime informazioni, potrebbe essere un connazionale della vittima. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che presidiano la zona. Resta tutto da accertare il movente del raid..