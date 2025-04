Giornata Parkinson. Screening gratuiti

Sabato 11 aprile, in occasione della giornata mondiale del Parkinson, il Policlinico San Donato offrirà degli screening neurologici gratuiti. Il consulto sarà effettuato dagli specialisti della nuova Unità di neurologia e stroke unit, guidata dalla professoressa Maria Salsone. Le visite, della durata di 45 minuti, si svolgeranno dalle 09 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.45 nell’ambulatorio 12, al primo piano del corpo C. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per favorire la diagnosi precoce della malattia di Parkinson e offrire supporto a chi vive con questa patologia. Per accedere alle visite, è necessaria la prenotazione al numero 02-527741; le adesioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili.