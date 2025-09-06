11:46

Blitz al cantiere del Pirellino

I manifestanti che stanno partecipando al primo dei cortei per il Leoncavallo sono entrati nell'area del cantiere del Pirellino e alcuni di solo sono saliti sulle impalcature dell'ex edificio comunale oggi di proprietà di Coima. Si tratta di uno dei progetti al centro dell'inchiesta sull'urbanistica della procura di Milano. ''Occupare è giusto'' gridano i ragazzi dei centri sociali. ''Questo è un cantiere e oggi lo sequestriamo per il bene di questa metropoli. Non ci basta uno scandalo e non ci basta un processo. I beni di tutti questi stronzi come Catella vanno sequestrati''. Dalla cima del Pirellino viene versata sulla facciata vernice rosa, mentre un enorme striscione 'Contro la città dei padroni' è stato issato sul lato dell'edificio che affaccia su viale Melchiorre Gioia.

Manfredi Catella, presidente dl gruppo Coima, ha commentato duramente: "Le manifestazioni violente con azioni illegali e occupazioni abusive da parte dei cortei formati dai centri sociali, con la partecipazione di rappresentanti di espressioni politiche, rappresentano evidentemente la nuova proposta del cosiddetto modello Milano, che interpreta la democrazia urbanistica invocata da alcuni. L’opinione pubblica potrà scegliere se questa è la Milano che vogliamo".