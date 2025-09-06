Sabato di protesta a Milano. Per le vie del centro ha sfilato il corteo organizzato dal centro sociale Leoncavallo dopo lo sgombero dello scorso 21 agosto del capannone occupato da 30 anni in via Watteau.
La manifestazione, che ha richiamato decine di migliaia di persone da tutta Italia, è partita poco prima delle 15 da Porta Venezia, per poi raggiungere piazza Fontana. L’intenzione degli organizzatori di approdare in piazza del Duomo è stata cassata dalla Questura, tuttavia all’arrivo del corteo nell’adiacente piazza Fontana le forze dell’orine hanno aperto un varco consentendo l'accesso.
Alle 13 si è invece svolto il pre-corteo promosso dal centro sociale Cantiere per manifestare più in generale contro le politiche abitative del Comune di Milano e rivendicare il diritto a occupare spazi per la socializzazione. La manifestazione degli antagonisti si è quindi unita a quella del Leoncavallo in Porta Venezia.
La testa del corteo in solidarietà al centro sociale Leoncavallo ha raggiunto piazza Fontana, dove la Questura di Milano aveva prescritto che la manifestazione terminasse. All'arrivo del corteo, la polizia in assetto antisommossa presidiava l'accesso su piazza Duomo. I manifestanti più accesi hanno lanciat cori contro le forze dell'ordine e contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, chiedendo di poter passare. Dopo pochi minuti le forze dell'ordine hanno aperto un varco, consentendo l'ingresso del corteo in piazza Duomo.
"Leggo di disordini, con lanci di petardi e di uova contro le forze dell'ordine, nel contesto del corteo a favore del Leoncavallo. Il commento più ovvio è 'nulla di nuovo sotto il sole'. Poi, invece, la razionalità e la condanna per azioni gravi e scellerate. E, soprattutto, la solidarietà e la vicinanza alle donne e agli uomini in divisa". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così, in una nota, le notizie relative agli incidenti avvenuti a Milano nell'ambito del corteo per il Leoncavallo.
Lo sgombero del Leoncavallo è stato "politicamente un crimine". Cosi' il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, a Milano per il corteo contro lo sfratto del centro sociale, replicando alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Lo sgombero va contestato perché allude a un'idea inaccettabile delle nostre città e delle relazioni. Questa è una questione politica", aveva detto poche ore fa, arrivando alla manifestazione.
Sono oltre 20mila le persone stanno partecipando al corteo in solidarietà al centro sociale Leoncavallo, sgomberato lo scorso 21 agosto. La testa del corteo si trova in viale Regina Margherita, all'altezza della Besana, mentre la coda si trova ancora in viale Bianca Maria. I manifestanti vogliono raggiungere piazza Duomo, mentre la Questura ha prescritto che la manifestazione termini in piazza Fontana.
Alcuni manifestanti hanno deviato dal percorso del corteo e si sono avvicinati a un centinaio di metri dallo sbarramento di forze dell'ordine a protezione della sede della Prefettura in corso Monforte. Lancio di petardi e uova, l'azione è durata circa un minuto. Poi sono rientrati nella pancia del serpentone.
"Non e una contraddizione essere qui perché lo dobbiamo alla storia di Milano, che è anche la storia di tanti noi. Abbiamo deciso che non potevamo non essere qui, ma contemporaneamente abbiamo deciso di lasciare libertà alle persone perché qui contano anche le storie personali e abbiamo deciso di non imporre al corteo le bandiere del Pd perché essendo un corteo plurale ci teniamo a esserci sapendo che il ruolo del Pd è un altro":. Così il segretario del Pd Milano, Alessandro Capelli presente al corteo del Leoncavallo. "In questo momento - ha aggiunto - il Pd ha il ruolo di dover dare anche delle risposte a quello che questa piazza chiede e pensiamo che non ci sia nessun imbarazzo e nessuna contraddizione"
"L'illegittimità di quella occupazione abusiva era stata sancita dalla magistratura e quindi abbiamo fatto la cosa più normale di questo mondo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi a margine del Forum Teha in corso a Cernobbio, riferendosi alle manifestazioni per il Leoncavallo in corso a Milano. "Non siamo preoccupati - ha proseguito - siamo convinti che tutto poi si svolgerà con senso di responsabilità".
E' partito da Porta Venezia il corteo contro lo sgombero del Leoncavallo, dopo l'arrivo dello spezzone dei centri sociali. In piazza anche personaggi della politica e dello spettacolo: Nicola Fratoianni, segretario di SI, sfila dietro lo striscione Avs con parlamentari e consiglieri locali, sfila anche una delegazione del Pd con il segretario metropolitano Alessandro Capelli, senza però bandiere di partito, il presidente dell'Anpi Milano, Primo Minelli.
Sta partendo da Porta Venezia il corteo organizzato dopo lo sgombero del Leoncavallo dello scorso 21 agosto. Lo slogan rilanciato sui social dal centro sociale è quello di "Giù le mani dalla città", mentre lo striscione di testa riporta la scritta "Leoncavallo, il sogno dell'alternativa". Il percorso prevede che il corteo passi da Porta Romana, per poi concludersi in centro, in piazza Fontana secondo quanto disposto dalla questura rispetto all'iniziale richiesta di piazza Duomo. Gli organizzatori, tuttavia, insistono sull'arrivo nel salotto buono di Milano.
"Lo sfratto che hanno eseguito è stata l'occasione ma questa manifestazione vuole ribadire la necessità di spazi in una cittàcome Milano, vuole ribadire la necessità di andare avanti". Lo ha detto Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme antifascista del Leoncavallo, prima della partenza del corteo 'Giù le mani dalla citta'. "Abbiamo lanciato la manifestazione per avere una risposta dall'esterno e speriamo che sarà molto partecipata e molto eterogenea", ha aggiunto.
I manifestanti che stanno partecipando al primo dei cortei per il Leoncavallo sono entrati nell'area del cantiere del Pirellino e alcuni di solo sono saliti sulle impalcature dell'ex edificio comunale oggi di proprietà di Coima. Si tratta di uno dei progetti al centro dell'inchiesta sull'urbanistica della procura di Milano. ''Occupare è giusto'' gridano i ragazzi dei centri sociali. ''Questo è un cantiere e oggi lo sequestriamo per il bene di questa metropoli. Non ci basta uno scandalo e non ci basta un processo. I beni di tutti questi stronzi come Catella vanno sequestrati''. Dalla cima del Pirellino viene versata sulla facciata vernice rosa, mentre un enorme striscione 'Contro la città dei padroni' è stato issato sul lato dell'edificio che affaccia su viale Melchiorre Gioia.
Manfredi Catella, presidente dl gruppo Coima, ha commentato duramente: "Le manifestazioni violente con azioni illegali e occupazioni abusive da parte dei cortei formati dai centri sociali, con la partecipazione di rappresentanti di espressioni politiche, rappresentano evidentemente la nuova proposta del cosiddetto modello Milano, che interpreta la democrazia urbanistica invocata da alcuni. L’opinione pubblica potrà scegliere se questa è la Milano che vogliamo".
Poco dopo le 13 il corteo convocato da centri sociali e collettivi studenteschi ha peso il via da piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale. La manifestazione, convocata in particolare per protestare contro le politiche abitative del Comune ma che presenta anche numerose bandiere della Palestina oltre a slogan e scritte cotnro Israele, si unirà poi al corteo ufficiale di sostegno al Leoncavallo, a Porta Venezia. Circa cinquemila le persone che stanno sfilando.
"È importante esserci per il Leoncavallo e per dare il segnare che non siamo pecore che seguono una cosa, che c'è anche altra gente". Lo dice il regista Gabriele Salvatores che spiega: "Il Leoncavallo ha un valore, una volta si diceva di controcultura, ma contro o meno era cultura comunque. Era uno spazio alternativo importante perché Milano, senza fare riferimenti a cose contemporanee, è cresciuta tantissimo in una logica di bellezza, di ricchezza ma c'era bisogno anche di questi centri tipo il Leoncavallo, il Conchetta. Io sono cresciuto all'interno di questo movimento. Era una visione di Milano un pochino alternativa".
In piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale, è iniziato il concentramento per l'avvio della manifestazione promossa dal Cantiere e da altri centri sociali e collettivi studenteschi per protestare in particolare contro le politiche abitative del Comune. Le manifestazione dovrebbe unirsi a quella del Leoncavallo in partenza alle 14 da Porta Venezia. Nella piazza stanno affluendo numerosi partecipanti, in gran parte studenti.
Una prima azione dimostrativa si è svolta poco fa nella zona del Leoncavallo dove diverse decine di antagonisti del centro sociale Lambretta hanno srotolato striscioni, acceso fumogeni e petardi, e intonato cori contro il ministro Piantedosi. "Il Leoncavallo non si tocca, il Leoncavallo è un simbolo: noi siamo la città contro i padroni, siamo le lotte che sostanziano il simbolo", questo l'incipit del comunicato pubblicato.
Questa mattina è stata notificata agli organizzatori del corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo una prescrizione del questore che prevede il termine della manifestazione in piazza Fontana. I manifestanti, quando nei giorni scorsi hanno depositato il preavviso del corteo, in partenza per le 15 da Porta Venezia, avevano indicato come termine piazza del Duomo, dove però sono in corso già altri avvenimenti. Ecco che quindi il questore, Bruno Megale, dopo alcune riunioni, ha fatto notificare loro la prescrizione. La prescrizione non impedisce comunque che durante la gestione dell'ordine pubblico possa essere presa una decisione differente e venga permessa la prosecuzione.
Alle 12 parte da piazza Duca d'Aosta (Stazione Centrale) il corteo organizzato dal centro sociale Cantiere "Contro la città dei padroni" che poi confluirà in Porta Venezia per raggiungere quello del Leoncavallo. Il percorso prevede il passaggio in via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione.
Il focus del Cantiere è la protesta contro le politiche abitative della giunta Sala e non solo. "Scenderemo in piazza contro lo sgombero del Leoncavallo - scrivono i militanti - per rivendicare lo strumento dell’occupazione e perché crediamo che difendere la memoria militante del Leoncavallo significhi difendere gli spazi e le lotte di oggi". Particolare enfasi, nel comunicato del Cantiere, viene posta sulla rivendicazione dell'occupazione degli spazi e c'è chi vi legge un riferimento polemico al bando comunale con cui potrebbe essere assegnato al Leoncavallo un'area pubblica in via San Dionigi.
ll corteo organizzato dal centro sociale Leoncavallo parte alle 14.30 dai Bastioni di Porta Venezia. Questo il tragitto concordato dopo serrate interlocuzioni: piazza Oberdan, viale Majno, viale Bianca Maria, viale Regina Margherita, viale Caldara, corsa di Porta Romana, via Francesco Sforza, largo Augusto, via Verziere e piazza Fontana.