Giochi, piccole imprese in campo. Il 64% prevede un boom di incassi e aumenta i budget di produzione

Il 95% delle piccole e medie imprese situate nelle regioni del Nord Italia che ospitano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 – Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige – prevede un impatto economico positivo nelle rispettive aree, con il 64% che si aspetta benefici concreti per il proprio business. Non solo. Il 40% delle Pmi che ha già definito un budget per effettuare miglioramenti in vista dell’evento, che in media rappresenta il 14% del proprio fatturato. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Ipsos per Visa, official payment technology partner dei Giochi olimpici e Paralimpici.

Lo studio approfondisce anche gli impatti che il turismo avrà sugli affati legati all’evento a Cinque Cerchi. Le aspettative riguardo ai visitatori variano a seconda della località: a Milano il 71% delle aziende si aspetta più visitatori locali e nazionali, mentre l’83% di quelle nelle zone montane prevede un flusso maggiore di turisti.

Non a caso, secondo lo studio un’azienda su due nei territori montani ha già investito o prevede investimenti nei prossimi mesi in ristrutturazioni, marketing, personale e digitalizzazione, in vista dell’atteso afflusso di visitatori collegato all’evento sportivo. I settori alberghiero e della ristorazione sono i segmenti più attivi. Le Pmi dei territori coinvolti dall’evento ritengono che i benefici dei Giochi saranno duraturi: le Pmi intervistate, infatti, prevedono un’eredità positiva che si estenderà oltre la conclusione dell’iniziativa, con una visione particolarmente ottimistica nei territori coinvolti (49%).

I benefici attesi a lungo termine dai Giochi si dividono in diverse aree: a livello economico, il 47% delle aziende prevede un aumento del fatturato o della marginalità mentre il 39% miglioramenti sui territori.

Intanto continua il braccio di ferro tra Governo ed enti locali sugli extracosti olimpici, che a Milano sono legati alla realizzazione del Villaggio olimpico da parte di Coima e dell’Arena Santa Giulia da parte di Eventim. Il sindaco Giuseppe Sala resta ottimista: "Una soluzione si troverà. Il cda della Fondazione olimpica è rimasto aperto: il ministro dello Sport Andrea Abodi ha preso tempo per cercare di trovareuna soluzione".