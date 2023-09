Giochi, laboratori, musica e corner. Associazioni di volontari in piazza

Intrattenimento, giochi per i più piccoli, laboratori, musica e corner dedicati alla salute nella 29esima edizione di Vo.Ci, la festa delle associazioni del volontariato cinisellese. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, in piazzetta largo Milano le realtà cittadine si faranno conoscere tra stand informativi e attività per grandi e bambini. Ci sarà anche l’occasione di fare acquisti solidali e di partecipare alle raccolte fondi a sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione. "Riempiamo le piazze di gioia, pace e solidarietà", è lo slogan che è stato scelto per questa nuova edizione, che vedrà anche esibizioni di karaoke, laboratori di pittura e bricolage, bolle di sapone, esibizioni dei cani della protezione civile e presentazione dei nuovi mezzi, oltre al saluto delle autorità alle 13 e poi ancora alle 18.