Giochi e socializzazione per i piccoli da zero a tre anni

Da domani, due mattine a settimana dedicate ai piccoli e alle loro famiglie al nuovo hub di via Roma. "I servizi all’infanzia sono un punto di riferimento per molti bisogni familiari e comunitari che, in maniera circolare trovando una risposta positiva, incidono in modo significativo sul benessere e sulla crescita delle bambine e dei bambini. La complessità sociale che stiamo attraversando richiede la capacità di avviare processi innovativi di cura della comunità per sviluppare reti di collaborazione attraverso l’ascolto e la relazione con il territorio", spiegano dal gestore Koiné. A Novate è stato inaugurato il 19 gennaio il sesto hub del territorio, grazie alla sinergia tra il Comune e l’azienda speciale consortile Comuni insieme, nell’ambito del progetto Rica – Rigenerare comunità.

La sede in via Roma 2 ridà spazio della ex corte delle famiglie. Condivisione, socializzazione, gioco e relazione aspettano tutti i bimbi da 0 a 3 anni lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12. L’attività è gratuita ma occorre prenotare chiamando l’hub. L’hub di Novate si aggiunge alla rete di spazi analoghi già presenti a Cesate, Bollate, Garbagnate, Senago e Solaro. È aperto il martedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 13. Informazioni: 348.6517049 o alla mail: hubnovate@gmail.com Da.Fa.