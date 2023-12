Giocattoli per tutti i bambini sotto l’“albero solidale“ della Cri

Torna a Cormano l’Albero solidale, realizzato dai volontari del Comitato Area Nord Milano della Croce rossa italiana, per non far mancare i doni natalizi ai bambini e ai ragazzi, fino ai 13 anni, che appartengono a famiglie in difficoltà economiche. Domani, dalle 16 alle 20, i residenti possono portare bambole, macchinine e altri giochi o giocattoli nella storica sede di via Comasinella 13, al quartiere di Brusuglio. Per aderire a questa iniziativa benefica, basta seguire alcuni semplici passaggi: per prima cosa, si acquista un giocattolo nuovo e poi lo si impacchetta, indicando il genre e l’età consigliati e scrivendo un messaggio di auguri; infine, lo si porta in via Comasinella.