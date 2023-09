Gin Awards 2023: il Gin Milano è il migliore gin italiano

Milano - E' Gin Milano Elitè il migliore gin d'Italia. A decretarlo è stata una giuria internazionale composta da 50 esperti tra professionisti del settore beverage con una degustazione che si è svolta durante theGINday, l'evento dedicato al distillato di ginepro che si è svolto a Milano.

Gli assaggi dei vari gin italiani ed esteri con il metodo "blind test" hanno assegnato al Gin Milano, ispirato al capoluogo lombardo, l'Awards 2023. Quello che ha convinto i giurati è stata la "particolare eleganza espressa sia al naso che al palato, conferita da una selezione di botaniche capaci di suscitare diverse emozioni ben distinte tra loro, come in un profumo". "È per noi una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento dopo pochi mesi dalla prima produzione di Gin Milano - afferma Ruggero Del Zotti, co-creator di Gin Milano - Un lavoro di squadra intenso per oltre due anni in cui non abbiamo mai perso di vista l'obiettivo di voler esprimere eleganza, bellezza, identità e inclusività. Una grande materia prima, la ricetta creata con un approccio da sommellerie, vetro tailor made e un'etichetta completamente di tessuto filato".

Gin Milano è nato dalla voglia dei giovani imprenditori di Élite srl, Ruggero Del Zotti e Roberto Attilio Nisoli, di realizzare un vero London Dry Gin per celebrare l’eleganza e la bellezza, prendendo ispirazione dalla città di Milano. Il distillato di pregio è realizzato in collaborazione con Eugin Distilleria Indipendente con distillazione in caldaia e corrente di vapore, in alambicco discontinuo a bagnomaria Muller, senza aggiunta di additivi. La coltivazione delle botaniche sostiene progetti etici e di inclusione sociale grazie al coinvolgimento nella produzione delle cooperative sociali, Koala e Valdibella.