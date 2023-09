TheGinDay a Milano, tutti gli appuntamenti dell’evento italiano dedicato al gin

Milano – TheGinDay, l’evento italiano dedicato al mondo del Gin, arriva all’edizione numero 11: l’appuntamento è per domenica 10 e lunedì 11 settembre al SuperStudio Più di Milano, in via Tortona 27.

Organizzato e ideato da Luca Pirola, fondatore di Bartender.it, l’appuntamento di quest’anno presenta una grande novità: i Gin Awards. Una giuria di esperti tra professionisti del settore beverage come bartender, sommelier, produttori, degustatori, giornalisti, ma anche designer, chef, influencer e talent food, decreteranno i vincitori tra quattro categorie: Best Italian Gin, Best International Gin, Best Idea/Concept (dedicata al servizio del gin) e Best Packaging.

Saranno circa 50 le referenze candidate, assaggiate secondo il metodo "blind test". Per votare concept e packaging sono stati chiamati anche noti personaggi del mondo della cucina, del design e del social food, dal re dell’alta pasticceria Iginio Massari al vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia Edoardo Franco. Anche il pubblico sarà coinvolto in due sondaggi.

Domenica 10 settembre i visitatori appassionati saranno chiamati a decretare il Gin più amato conferendo il "Premio Lovers". Lunedì 11 settembre saranno i professionisti a votare i cinque gin che non possono mancare in bottiglieria con il premio “Best Bartender Selection”, ma anche il miglior gin da Gin Tonic “Best G&T Gin”, il miglior gin da Martini Cocktail “Best Martini Cocktail Gin” e il miglior gin da Negroni “Best Negroni Gin”. La premiazione avverrà lunedì 11 settembre sul Main Stage di theGINday a partire dalle ore 17.00.

L’appuntamento annuale con theGinday permette ai produttori di far conoscere il proprio distillato e le botaniche che lo rendono così speciale, decantandone le caratteristiche prima della degustazione.

Nelle due giornate ci sarà anche tutto ciò che gira intono al mondo Cocktail, da chi produce ghiaccio a chi propone fiori e frutta essiccati, da produttori a importatori e distributori. Negli stand sarà possibile degustare il gin solo in purezza, nei tre bar tematici, Gin Tonic Bar, Martini Cocktail Lounge e Negroni Bar, verranno serviti i drink più iconici, con ricette e tecniche svelate da barman professionisti.

In programma anche masterclass, seminari, convegni e tavole rotonde alla presenza di ospiti nazionali e internazionali, bartender e consulenti che hanno costruito la propria carriera con competenza ed esperienza nel mondo Bar.

Anche quest’anno non può mancare theGinweek, il “Fuori Salone” dedicato al Gin che alla sua quarta edizione (dal 7 all’ 11 settembre) coinvolgerà i locali milanesi anticipando e accompagnando l’evento. La lista dei locali è disponibile e in continuo aggiornamento sul sito ufficiale theginday.it Gli orari: Domenica 10 settembre 2023, dalle 12.00 alle 20.00, Lunedì 11 settembre 2023, dalle 11.00 alle 19.00