Giardini in centro città. Lavori al chiringuito: sarà anche invernale

Il parco pubblico di viale Carlo d’Adda, noto ai cassanesi come “parco dei pinguini“, avrà il suo chiosco anche nel periodo invernale. Il gestore dell’attività commerciale ha provveduto infatti alla copertura esterna del chiringuito in mezzo al verde in centro città. "L’apertura del chiosco - così il gestore Massimo Dusio - è stata apprezzata dai cittadini nel periodo estivo. Con la copertura dell’area esterna l’attività commerciale sarà operativa anche nel periodo invernale. Siamo comunque solo all’inizio, ho in mente ancora tante novità in programma". S.D.