Ghilardi apre la campagna elettorale "Vi presento la mia squadra"

Il fiore blu attaccato alla giacca per andare "#AvantiInsieme". Il sindaco Giacomo Ghilardi ha aperto ufficialmente la campagna elettorale con un bagno di folla. Nella sala consiliare è stata presentata la nuova coalizione per le Amministrative di maggio: oltre alla squadra che da 5 anni governa la città (Lega, FdI, Forza Italia) si aggiunge la civica Ghilardi Sindaco e le liste di centro (Democrazia Cristiana, UdC, Noi di Centro per Mastella).

"Ci ho messo tutto. Ci ho messo anche la mia vita personale, che è cambiata, e abbraccio mio figlio Mattia che speravo fosse qui e invece è in ospedale - ha detto Ghilardi -. Dobbiamo avere la forza per continuare a guardare al futuro, perché vogliamo consegnare una città diversa a bambini e ragazzi.

Abbiamo lavorato sodo e realizzato tantissimo. Il cambiamento in atto è dirompente e non si può fermare dopo 5 anni". Tanti gli esponenti di associazioni e società civile che hanno riempito la platea, così come politici arrivati da Sesto per sostenere la nuova corsa del centrodestra che, per ora, ha un solo competitor: l’ex vicesindaco Pd Luca Ghezzi che riunisce un campo largo nel centrosinistra.

"I nostri 10 punti non cambiano perché non cambiano i valori con cui si siamo presentati - ha spiegato Ghilardi, esponente della Lega -. Volevamo più sicurezza e da 30 agenti abbiamo raddoppiato l’organico in comando, installato 200 telecamere e avviato il turno h24 nei weekend.

Abbiamo puntato molto su decoro e opere pubbliche. Abbiamo inaugurato un nuovo nido a Sant’Eusebio: erano 20 anni che non si apriva una struttura per l’infanzia".

In progetto, ora, c’è la casa delle associazioni.

E la modifica "a quel maledetto Pii Bettola che ha rovinato la città, impedendo la riqualificazione delle piazze e bloccando la metropolitana.

Siamo gli unici che possono parlare di futuro, che hanno credibilità e possono parlare di dialogo perché lo abbiamo fatto per 5 anni".

La.La.