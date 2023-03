Ghezzi candidato sindaco "È ora del riscatto di Cinisello Mi farò aiutare dalla gente"

di Laura Lana

Vicesindaco per due mandati con Daniela Gasparini e con Siria Trezzi, il sindaco condannato in primo grado per corruzione urbanistica, il Dem Luca Ghezzi ieri ha presentato ufficialmente la sua candidatura che viene sostenuta da un campo larghissimo che mette assieme Pd, M5Stelle, Cinisello Balsamo Civica, Psi, La Città Giusta– Sinistra per Cinisello e Alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche. Una coalizione ampia per "riscattare Cinisello, amministrata in questi anni come una città di serie B e rimasta immobile".

In questi anni è rimasto nei banchi dell’opposizione.

"E spero questo periodo possa terminare al più presto. Dobbiamo ridare anima a questa città e motivare le persone senza lasciare indietro nessuno".

Qual è il suo obiettivo?

"Il benessere della città, lavorare per dare prospettive alla Cinisello del 2030, partendo dall’’urbanistica. C’è un Pgt, approvato dal centrosinistra: è stato confermato da questa Giunta due volte ma deve essere rivisto nelle linee guida. Ad esempio, bisognerà puntare sulla mobilità dolce e sostenibile".

Perché non un passaggio con le primarie, come avvenuto in passato a Cinisello e solo pochi mesi fa a Sesto?

"Ho dato la mia disponibilità che è stata condivisa con i partiti, che ringrazio per la fiducia. Nella discussione interna le primarie ci sono state, ma questo percorso è stato poi appoggiato da tutti. C’è uno sforzo per i tempi stretti, la necessità di una candidatura fin da subito in campo. E poi non mi sembra che altri partiti scelgano con le consultazioni il loro candidato".

Il programma, invece, sarà elaborato insieme alla città o anche quello sarà deciso nelle stanze di partito?

"Avvieremo la stesura con le forze politiche della coalizione, ma sto anche contattando dei gruppi di cittadini che possono portare contributi".

Che campagna elettorale sarà?

"In mezzo alla gente, a contatto con tutti per portare le proposte di cui siamo convinti per portare una nuova pagina a Cinisello".

Progetto “Entangled” alla Crocetta: quale sarà il vostro impegno?

"Rivedere il programma, ascoltare i cittadini. La scuola Anna Frank è un presidio importante per il quartiere".