Gestione Rocca Brivio, esperti al lavoro

Rocca Brivio è un bene architettonico, il cui valore riguarda l’intera area metropolitana milanese; sarà un gruppo di esperti a cercare d’individuare un nuovo modello di gestione in grado di rilanciarla e garantirne la sostenibilità economica. È quanto stabilito da una mozione che, presentata dai consiglieri Giorgio Mantoan e Marco Segala, è stata approvata all’unanimità dal consiglio della Città Metropolitana di Milano. Il caso è quello di Rocca Brivio, la villa padronale che risale al Sei-Settecento e, incastonata nel Parco agricolo Sud Milano, rappresenta un bene storico-architettonico d’indubbio interesse. La proprietà dell’edificio, una società pubblica partecipata anche dai comuni di San Giuliano, San Donato e Melegnano, ormai da svariati anni è in liquidazione e questo comporta la necessità d’individuare un nuovo sistema di conduzione dell’immobile. Si pensa, in particolare, ad una partnership pubblico-privato. Se questa strada sia percorribile, o se vi siano altre possibili soluzioni, lo stabilirà una commissione di studio, i cui membri, "scelti per riconosciuta professionalità e competenza", come si legge nella mozione, lavoreranno a titolo gratuito. Il pool di esperti, al quale daranno il loro contributo anche i Comuni di San Giuliano, Melegnano e San Donato, dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla prima convocazione, formulando al consiglio metropolitano, e ai consigli dei comuni coinvolti, proposte concrete sul nuovo modello gestionale della Rocca. A.Z.