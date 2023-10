Gestione rifiuti 1 novembre a Milano, raccolta regolare ma sospesi alcuni servizi: ecco quali

Milano, 31 ottobre 2023 – In occasione della festività del 1°Novembre 2023 la raccolta di rifiuti, dove prevista, sarà regolare mentre saranno sospesi i servizi extra e chiusi i centri di smaltimento. Ecco il dettaglio fornito da Amsa per Milano e tutti i comuni dell’hinterland. • A Milano mercoledì 1° novembre sarà regolarmente effettuata la raccolta rifiuti. Aperte le riciclerie cittadine di via Olgettina e Muggiano dalle ore 8 alle ore 15, resteranno chiuse le aree di via Pedroni e via Corelli. • A Buccinasco, Corsico, Gerenzano, Lacchiarella, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Saronno, Segrate, Settimo Milanese, e Uboldo i servizi di raccolta rifiuti saranno regolari. • A Cormano il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta sfalci e potature su prenotazione che sarà invece sospesa. • A Settimo Milanese il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta degli imballaggi in carta e cartone presso l’area ZAI – zone artigianali e industriali – posticipata a giovedì 2 novembre per la zona C e venerdì 3 novembre per la zona D. I centri di raccolta e le piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Giuliano Milanese, Segrate e Uboldo rimarranno chiusi, aperta la piattaforma di Saronno dalle ore 7.30 alle ore 12.30. Ulteriori informazioni sui servizi di Amsa possono essere consultate nella sezione dedicata ai cittadini del sito amsa.it e sull’App PULIamo.