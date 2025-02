Gessate più sicura. Ex Padana Superiore. Presto una pensilina

Cantiere consegnato e lavori al via, operazione sicurezza sulla ex Statale 11 Padana Superiore, presto pronta una maxi pensilina per pendolari e studenti, "obiettivo numero uno, la loro sicurezza". L’opera, che arriva alla concretizzazione dopo un lungo iter, è tassello, seppure importante, di un più massiccio piano di messa in sicurezza della lunga strada di Villa Fornaci, "declassata" a comunale dopo la realizzazione della bretellina Teem, ma ancora ad importante tasso di scorrimento: negli anni scorsi sono stati realizzati nuovo attraversamento pedonale e semaforo a chiamata, uno studio commissionato ad esperti dal Comune dovrà ora disegnarne il futuro, puntando su sicurezza, fruibilità e appeal estetico.

I lavori per la pensilina sono ben visibili sull’ultimo tratto della strada versante Gessate, a poche decine di metri dalla rotonda di Villa Fornaci. "Sarebbero dovuti iniziare, a dire il vero, in primavera - spiega l’assessore alla viabilità gessatese Amos Valvassori - poi una serie di problemi incrociati hanno prodotto il rinvio. Da una parte, un bene: le prime opere erano in previsione nelle giornate in cui, in maggio, siamo stati colpiti dall’alluvione".

Opera strategica: "Lo spostamento della fermata aveva l’obiettivo di liberare spazio e eliminare interferenza con alcuni passi carrai. Ma c’è un tema di sicurezza: a breve i molti utenti del trasporto pubblico e scolastico potranno attendere il mezzo al coperto e senza rischi". Il futuro piano di riqualificazione della strada: "È aperto un tavolo con il comune di Bellinzago, con cui dividiamo la strada e condividiamo idee. Per ora commissioniamo uno studio. Poi si valuteranno le soluzioni".

A lavori già in corso anche una chiamata del Comune a possibili sponsor della nuova fermata: a fronte di contributi economici potranno allestire sulla pensilina materiale pubblicitario permanente. La scadenza per eventuali proposte è fissata al prossimo 10 marzo.