Gbl e shaboo, in manette il pusher di via Edolo

L’appostamento all’esterno dello stabile in zona Centrale. Il blitz all’ora di pranzo. E il sequestro di un maxi quantitativo di Gbl, sostanza meglio nota come "droga dello stupro", e di 2.400 dosi di shaboo. L’operazione degli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, coordinati dal dirigente Manfredi Fava, è andata in scena nella tarda mattinata di martedì e si è conclusa con l’arresto di Davide T., pluripregiudicato italiano di 41 anni.

Nel corso di un’attività antispaccio, gli investigatori sono arrivati a un’abitazione di via Edolo, con il fondato sospetto che lì ci fosse qualcuno che smerciava stupefacente ai suoi clienti abituali. Alle 12.40, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un ragazzo, che ha parcheggiato la sua Peugeot e si è infilato nell’abitazione "segnalata" come possibile covo del pusher. A quel punto, gli agenti si sono appostati sul pianerottolo e dopo pochi minuti hanno bloccato l’acquirente e il quarantunenne mentre stavano uscendo di casa. Nel borsello del ragazzo sono stati trovati 67 grammi circa di Gbl, mentre nelle tasche del quarantunenne i 140 euro appena incassati per la vendita di quel quantitativo. La perquisizione è proseguita nel resto dell’abitazione e ha portato a scoprire un vero e proprio minimarket delle droghe sintetiche: all’interno di alcuni armadietti, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 6,5 chili di Gbl (con annesso materiale per il confezionamento), 240 grammi di shaboo (l’equivalente di più di duemila dosi da 0,1 grammi), diverse pastiglie di ecstasy e 13mila euro in una cassaforte.

Gli agenti hanno inoltre trovato 10 grammi di marijuana, un kit per il confezionamento dello shaboo e un bilancino elettronico di precisione. Davide T. è stato ammanettato e portato in camera di sicurezza, in vista della direttissima in programma ieri mattina in Tribunale.

Nicola Palma