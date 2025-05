Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti

Musica, balli e bandiere della pace per una serata immersi nel verde e nella fratellanza. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e per celebrare la ricorrenza della fine della prima Guerra mondiale, al Parco Matteotti la cittadinanza di Cusano Milanino ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro. Un flash mob per la pace, voluto dall’assessorato al Sostegno e alle politiche sociali, con la partecipazione delle scuole del territorio, delle dirigenti scolastiche, delle associazioni Anpi, pro loco, Legambiente. "Tante persone che credono in un futuro diverso - ha commentato l’assessore Massimo De Rosa, presente con la sindaca Carla Pessina -. Un momento bello, partecipato, pieno di emozione. Un modo per dire che non vogliamo abituarci alla guerra. Che guardiamo a ciò che succede in Europa e nel mondo con preoccupazione, ma anche con la volontà di non restare fermi. Cusano Milanino sceglie la pace. Sempre".

La.La.