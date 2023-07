GARBAGNATE MILANESE: Chiediamo Giustizia per Valentino, Vittima di Strada: Fiori, Peluche e Rabbia

Ci sono mazzi di fiori e bigliettini, "vola in alto, ora che sei un angelo". Ci sono un pallone da basket e la maglia dell’Inter, perché Valentino era un tifoso neroazzurro. Qualcuno ha portato un peluche e una corona del rosario. Un gruppo di amici ha appeso un lenzuolo con la scritta, "Ciao Vale, ci mancherai". In via Kennedy nel luogo dove Serafino Valentino Colia, 15 anni, è stato travolto e ucciso da un furgone, è un continuo viavai di amici, conoscenti e gente comune che rendono omaggio al ragazzo o passano per una preghiera. "Sei nel nostro cuore come un fratello che non dimenticheremo mai. Ciao Valentino, ti vogliamo bene, Emma e Nicole". C’è tanta rabbia tra chi lo conosceva, "ora chiediamo giustizia per il nostro amico e per la sua famiglia", commenta un ex compagno delle scuole medie. Intanto gli amici stanno organizzando una fiaccolata per non dimenticare Vale, l’ennesima vittima della strada e una raccolta di fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale. In via Kennedy non si placano neppure le polemiche per la mancanza di sicurezza dell’attraversamento dove Vale e la sua amica Ambra sono stati falciati dal furgone mentre erano in attesa di attraversare sulle strisce pedonali. I residenti hanno inviato l’ennesima mail al Comune per lamentare che è poco illuminato, che ci sono strisce pedonali disegnate a metà, manca un semaforo lampeggiante mentre quello per le auto alle dieci di sera si spegne, auto e mezzi pesanti sfrecciano a velocità elevate.

Ro.Ramp.