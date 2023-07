Garbagnate, il video dell’ubriaco che investe i due ragazzi: lui muore sul colpo, lei è gravissima

Il furgone li ha travolti ad alta velocità. C’è forse un tentativo di frenata, ma troppo tardi: i copri dei due giovani vengono travolti e sbalzati in aria, poi a terra. Si chiamano Valentino e Ambra. Lui muore sul colpo ad appena 15 anni. Lei, 16 anni appena compiuti, rimane in fin di vita. Alla guida del furgone c’è Bogdan Pasca, romeno di 32 anni: è ubriaco e viene arrestato.

La dinamica dell’incidente avvenuto in via Kennedy, a Garbagnate Milanese è stata ripresa dalle telecamere di un negozio. Anche sulla base del video, il giudice per le indagini preliminari Lidia Castellucci ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Pasca. È stato giudicato concreto il pericolo di reiterazione del reato da parte di Pasca, dato che l’autista era stato già denunciato per guida senza patente, e l'ultima volta nel 2020, anche in stato di ubriachezza.

Intanto, in queste ore c’è grandissima apprensione per la vita di Ambra, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano. Ci sono state anche manifestazioni di solidarietà alla famiglia di Valentino Colia. All’esterno del condominio dove vivono i genitori è stato affisso uno striscione per sostenerli in questo momento di cordoglio.