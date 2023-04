Gara per i fondi Il Grappolo: "Fateci vincere"

"Abbiamo bisogno del tuo voto". È l’appello della cooperativa sociale Il Grappolo e Serena di Lainate. I due progetti presentati alla Fondazione Cattolica nell’ambito del Bando "Una mano a chi sostiene", sono stati selezionati tra i migliori 100 di tutta Italia. Il regolamento prevede che vengano finanziati solo i primi 30 progetti che riceveranno più voti. Da qui l’appello a votare cliccando su questi link: Il Grappolo: https:cattolica.unamanoachisostiene.itprogettoil-grappolo-societa-cooperativa-sociale. Serena: https:cattolica.unamanoachisostiene.itprogettoserena-societa-cooperativa-sociale. Questi i progetti: il primo "Custodi della natura" prevede la realizzazione di uno spazio didattico-lavorativo all’aria aperta nell’oasi lungo il canale Villoresi "Casa degli Orti" (nella foto) custodita e promossa da persone fragili in collaborazione con volontari. Il filo conduttore sarà il racconto fantastico tratto dal libro "I Mons - il Risveglio" gli obiettivi, costruire orti senza barriere per gli alunni delle scuole medie e permettere ad almeno due cittadini in condizione di fragilità di sperimentarsi nella funzione di custode e facilitatore degli apprendimenti dei piccoli orticultori. Il secondo progetto "Wp Working People" invece vuole mettere a disposizione di 6 giovani con disabilità uno spazio ad uso ufficio e un educatore esperto di processi formativi in ambito digitale. Obiettivo: formare una persona per l’ufficio di comunicazione della Cooperativa Serena. Ro.Ramp.