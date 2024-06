Gamba, sprint vincente a Lecco

Thomas Gamba festeggia la seconda vittoria in stagione centrando il bersaglio nella 21sima edizione del Giro della Brianza per Juniores disputato in provincia di Lecco. Il diciottenne bergamasco di Mozzanica, portacolori della Ciclistica Trevigliese, ha superato in volata otto corridori con i quali si è sganciato dal gruppo sulla salita di Colle Brianza. Nonostante la presenza di ben sei atleti del Pool Cantù-GB Junior tra i battistrada, a Gamba è riuscita l’impresa di sfrecciare vittorioso al traguardo di Olgiate Molgora dove sotto la pioggia ha preceduto il colombiano Edward Cruz Martinez (Massì Supermercati) e Lorenzo Basso della formazione canturina. Ordine d’arrivo. 1. Thomas Gamba (Ciclistica Trevigliese) km 117 in 2h51’ media/h 40.927; 2. Edward Cruz Martinez (Col-Massì Supermercati); 3. Lorenzo Basso (Pool Cantù-GB Junior); 4. Simone Galbusera (Pool Cantù-GB Junior); 5. Daniele Longoni ((Pool Cantù-GB Junior). Danilo Viganò