Galleria San Carlo Milano: 8 milioni per il restauro dopo 100 anni

Dopo 100 anni la Galleria del Corso di Milano, che collega piazza Beccaria con corso Vittorio Emanuele II, si è rifatta il look grazie ad un intervento di restauro che è costato circa 8 milioni di euro sostenuto dai privati. Ad inaugurare lo spazio restituito alla cittadinanza anche il sindaco Giuseppe Sala. I lavori, realizzati dall’impresa Trivella Srl, hanno interessato le facciate, la pavimentazione, con il consolidamento e restauro, e la copertura in ferro e vetro dell’ottagono centrale. All’opera anche squadre di restauratori che hanno dato nuova vita a intonaci decorativi e marmi. La sfida più grande è stata quella del restauro delle copertura in ferro e vetro dove sono stati sostituiti 1.420 vetri ognuno dei quali diverso per dimensione e disegno. "L’intervento è nato nel 2012 e i primi lavori sono stati realizzati su una parte delle facciate nel 2016 - ha spiegato Virginio Trivella, titolare dell’omonima impresa -, dal 2019 al 2023 è stato fatto tutto ciò che mancava con il restauro della pavimentazione, con un consolidamento statico, perché versava in condizioni critiche. Inoltre la copertura è stata sostituita perché la vetratura era opaca e pericolosa con vetri rotti che rischiavano di cadere".