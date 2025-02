Gaggiano, Mauro Calvi è primo. Vince i Mondiali con i canarini

Una passione tramandata da generazioni: "Ho ancora la gabbietta in legno lavorata a mano di mio zio, risale al 1984", racconta Mauro Calvi, allevatore di canarini e vincitore del Campionato mondiale di ornitologia che si è tenuto in Portogallo. I canarini del gaggianese hanno trionfato su oltre 22mila esemplari, mostrando la loro bellezza e la cura del piumaggio, con colori unici. Il 72enne vanta una lunga serie di vittorie, con centinaia di medaglie portate a casa negli ultimi anni. Una passione che caratterizza la famiglia Calvi da decenni: "Ora ho 120 canarini – spiega mentre mostra decine di gabbiette con esemplari coloratissimi – e sto preparando le coppie per le covate, rispettando i tempi e le modalità che mi sono state tramandate. Il mio amore per i canarini e gli uccellini ha un motivo principale - conclude l’allevatore -: fanno compagnia e portano sempre allegria". F.G.