Incidente a Gaggiano, muore motociclista di 64 anni

Gaggiano, 24 aprile 2023 – Giornata nera sulle strade dell’hinterland milanese dove si sono verificati vari incidenti. Quello più grave è avvenuto a Gaggiano, frazione Vigano, verso le 18, in via Europa. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista di 64 anni di Corsico è morto dopo l’impatto con un’automobile. Inutili i soccorsi: l’uomo è deceduto sul colpo. Feriti in modo lieve il conducente e il passeggero del veicolo coinvolto. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno chiarire eventuali responsabilità. I rilievi, che hanno comportato disagi al traffico locale, sono affidati ai carabinieri di Abbiategrasso.

L’incidente di Zibido

Un altro grave incidente stradale si era verificato domenica sera poco prima delle 19.30 sulla provinciale 139 all’altezza della frazione San Pietro, sulla strada che collega Zibido a Trezzano sul Naviglio. Un frontale fra due auto, verosimilmente durante un sorpasso azzardato con quattro i feriti fra cui un 25enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Sono in corso i rilievi del caso per risalire alle cause dell’incidente. Il tratto di strada dell'incidente è purtroppo spesso teatro di incidenti stradali, dovuti alla velocità sostenuta e ai sorpassi. Secondo le prime testimonianze, una delle auto proveniente da Zibido diretta a Trezzano avrebbe effettuato un sorpasso azzardato nei pressi di una rotatoria ed ha centrato frontalmente una vettura che proveniva dalla direzione opposta. Un impatto violento che ha fatto carambolare le due autovetture. Una di queste ha poi centrato una terza auto. Tutte e tre le auto sono andate distrutte. Sul posto sono dovuti intervenire oltre ai soccorritori del 118 con ambulanze e automediche, tre squadre dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste imprigionate negli abitacoli: in tutto cinque (una è rimasta illesa). Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente è stato necessario chiudere la strada; le auto sono state deviate sulla ciclopedonale parallela alla provinciale. Il ferito più grave ricoverato in Humanitas ha riportato traumi alle gambe, al bacino e all'addome. Le sue condizioni sono comunque migliorate dopo una notte in pronto soccorso ed è fuori pericolo. Feriti in modo meno grave una donna di 55 anni, e un ragazzo di 21 anni. Mentre un’altra persona che era a bordo di una delle tre vetture al momento dello schianto ha rifiutato il trasporto in ospedale e le cure mediche. La situazione è tornata alla normalita solo in tarda notte quando i mezzi incidentati sono stati rimossi dalla sede stradale.