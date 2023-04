Solbiate, investito da un furgone mentre attraversa: muore un uomo di 88 anni

Solbiate Olona (Varese) – Non ce l’ha fatta l’anziano investito oggi in tarda mattinata da un furgone a Solbiate Olona: Donato Telesca, 88 anni, residente in città, è deceduto nel pomeriggio all’ospedale di circolo di Varese. L’incidente intorno alle 11, in via Patrioti, sul posto sono subito arrivati auto medica, ambulanza ed elisoccorso, per i rilievi la Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione l’anziano stava attraversando la strada, all’improvviso l’urto con il veicolo che l’ha travolto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, l’impatto con il furgone è stato violento e gli ha causato gravi traumi, quindi è stato trasportato in elicottero al Circolo di Varese.

I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo e l’anziano è deceduto nel pomeriggio. Ancora da chiarire la dinamica dagli agenti della Polizia locale che hanno raccolto sul posto tutti gli elementi utili alle indagini. Sempre questa mattina una donna di 48 anni è stata investita da un’auto a Viggiù, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno prestato le prime cure , poi è stata trasportata in ospedale, ferita ma non in modo grave.

Altri due pedoni investiti oggi ma per fortuna senza gravi conseguenze: è accaduto a Busto Arsizio in via Monti nella zona della stazione Nord, si tratta di un bambino di 11 anni e di una donna di 47 anni, grande lo spavento ma fortunatamente per loro solo lievi ferite curate dal personale dell’ambulanza, per nessuno dei due si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso. È stata invece trasportata in ospedale a Gallarate una donna di 39 anni che alla guida della sua auto è rimasta coinvolta in un incidente a Somma Lombardo lungo il Sempione.

Mentre a Somma Lombardo lo scontro fra un’auto e una moto ha provocato il ferimento di tre uomini, fra cui il centauro, di cui uno in gravi condizioni. Continuano intanto le indagini per i identificare i due automobilisti che nei giorni scorsi dopo l’incidente non si sono fermati a prestare soccorso. Il primo episodio a Luino, ferito gravemente un anziano di 79 anni, investito mentre attraversava la strada; il secondo a Gallarate, vittima dell’investimento la giovane presidente dell’associazione Casaringhio. I due pirati non sono ancora stati rintracciati.