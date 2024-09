In piazza 24 Maggio l’Edicola si trasforma in un’oasi per salvare il nostro pianeta

Milano, 25 settembre 2024 – Biodiversità al centro delle giornate di “Futuro Fiorito”, il progetto di Findus per aumentare la consapevolezza sull’importanza della diversità biologica. Per sensibilizzare le persone alla tutela del pianeta e delle sue specie, Findus ha organizzato a Milano, fino al 28 settembre in piazza 24 Maggio, "Futuro Fiorito”, un progetto volto a promuovere piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza.

Quanto ne sanno gli italiani di biodiversità, pilastro fondamentale della salute del pianeta? La conoscenza sul tema appare limitata, tanto che, più di un italiano su due (56%), ammette di avere informazioni frammentarie o inesistenti sul tema. Più preparata la Gen Z per cui il livello di consapevolezza, tra chi dichiara di saperne molto o abbastanza, sale al 57%, rispetto al 44% della media nazionale. Tra gli intervistati c’è la necessità di maggiore educazione e sensibilizzazione sul tema della biodiversità (per il 90,2% degli intervistati molto o abbastanza): una maggiore informazione sul tema favorirebbe, almeno in parte, comportamenti pro-ambiente secondo l'84,5% degli intervistati.

È quanto emerge dall'indagine "Gli italiani e la biodiversità” commissionata ad AstraRicerche da Findus e presentata in occasione del lancio del progetto "Futuro Fiorito”, che fino al 28 settembre trasformerà l'edicola di Piazza XXIV Maggio di Milano in un'oasi in fiore, ospitando attività e workshop per educare le persone di tutte le età alla salvaguardia del pianeta e delle sue specie ed aumentare la consapevolezza sulla biodiversità. "In un momento storico in cui il cambiamento climatico minaccia flora e fauna, Futuro Fiorito rappresenta un tassello chiave nel lungo impegno di Findus per un futuro sostenibile e la tutela della biodiversità – ha dichiarato Marco Miglioranza, Head of Marketing Findus – Produrre cibo impattando meno sull'ambiente tutelando le risorse naturali è la sfida di Findus: ci impegniamo a restituire al territorio ciò che da esso riceviamo, contribuendo così a migliorare l'ambiente in cui operiamo e viviamo".

“Oltre ad adottare pratiche sostenibili all'interno della nostra catena di approvvigionamento e produzione, ci impegniamo a promuovere iniziative di sensibilizzazione tra i nostri consumatori, perché riteniamo che la consapevolezza sia il primo passo verso il cambiamento. Solo informando e coinvolgendo attivamente i consumatori possiamo innescare una trasformazione reale e duratura, affinché ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, possa contribuire alla salvaguardia del Pianeta e delle sue preziose risorse”. Un esempio concreto dell'impegno di Findus in questo senso è il progetto "A scuola di futuro”, realizzato insieme a ScuolAttiva Onlus, che si occuperà di coinvolgere classi di studenti durante tutta la settimana dedicata a Futuro Fiorito. Attivo da 7 anni, il programma ha già appassionato 14.500 classi e 261.500 studenti della scuola primaria.