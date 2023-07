Milano, sfondano con un tombino la vetrina di “Rosy e Gabriele” e rubano alcolici e un tablet. Arrestati poco dopo

Milano, 3 luglio 2023 – La vetrina sfondata con un tombino. L’irruzione notturna nel locale. E il furto di tablet e bottiglie di alcolici. Nella notte tra sabato e domenica, due ladri marocchini di 24 e 29 anni hanno preso di mira il noto ristorante “Rosy e Gabriele” di via Sirtori, a due passi dai Bastioni di Porta Venezia.

Il cesto di vimini I due sono stati notati dagli agenti di una Volante attorno alle 4 in via Vittor Pisani angolo via Carretto, ad alcune centinaia di metri dal luogo del raid: avevano con loro un cesto di vimini con due tablet, rispettivamente marca Apple e Huawei, una bottiglia di vino e quattro di super alcolici. I poliziotti li hanno fermati e hanno chiesto conto di quello che stavano trasportando: i due hanno assicurato di aver acquistato regolarmente la merce, ma hanno aggiunto di aver perso lo scontrino.

A quel punto, gli investigatori di via Fatebenefratelli hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo che sul dispositivo Huawei era stato attivato in precedenza un account di posta elettronica intestato al ristorante "Rosy e Gabriele".

La vetrina sfondata Agli agenti è bastato recarsi in via Sirtori per scoprire che una delle vetrine era stata sfondata con un chiusino, come mostrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e di un albergo vicino, che hanno ripreso in diretta il blitz. I due nordafricani, entrambi irregolari e già noti alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, sono stati arrestati per furto aggravato e portati in camera di sicurezza, in vista della direttissima di stamattina.