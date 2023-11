Furto con spaccata da “Portineria 14”, il locale in Ticinese dove bere un drink e ritirare pacchi

Spaccata da "Portineria 14" in via Troilo, zona Ticinese. Venerdì notte qualcuno ha sollevato la serranda e frantumato il vetro della porta d'ingresso riuscendo a intrufolarsi nel locale e a rubare alcune banconote e qualche bottiglia. L'amara sorpresa all'apertura. I proprietari hanno chiamato il 112 "e abbiamo denunciato il furto ai carabinieri", spiega la titolare.

Il locale è la prima "portineria di quartiere" fondata da tre amiche imprenditrici che nella primavera del 2016 hanno voluto aprire questo locale di ristoro non tradizionale, che accanto all’attività commerciale offre servizi gratuiti per i cittadini come il ritiro di pacchi e di medicinali, la custodia di chiavi, il banco alimentare, la raccolta di vestiti di seconda mano, lo scambio di libri e molto altro. La loro è un’impresa sociale dedicata anche alla solidarietà.