Milano, rapinano turista di un orologio da 300mila euro: arrestati ragazzini già denunciati per un altro colpo

Milano, 28 agosto 2025 – Nel mirino gli orologi di lusso, due ragazzini, presunti minorenni, sono stati arrestati per due rapine commesse nei confronti di due turiste straniere in centro a Milano tra il 18 e il 23 agosto.

La gip per il Tribunale per i minori Antonella De Simone, su richiesta del pm minorile Myriam Iacoviello, ha disposto la custodia cautelare in carcere e ordinato di svolgere una perizia per accertare l'età dei due ragazzi, assistiti dall'avvocata d'ufficio Valentina Verdini, che hanno dichiarato essere nati nel 2009.

Aggressione e furto

I due sono stati arrestati in flagranza lo scorso sabato pomeriggio per aver aggredito una turista americana di 48 anni davanti al Hotel Mandarin Oriental, dove la donna alloggiava con le due figlie, e averle strappato dal polso un Richard Mille del valore di 300mila euro.

Ragazzini fermati

Dopo il furto, la coppia di ragazzini è stata bloccata da un equipaggio delle Nibbio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. I poliziotti-motociclisti erano già presenti in zona nell'ambito di un servizio anti rapine che è stato concordato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto.

Già denunciati per un altro colpo

Lo scorso 18 agosto, i due ragazzini erano stati presi per un episodio simile, la presunta rapina di un Franck Muller di 40mila euro ai danni di una 44enne russa in via dei Giardini, ma erano stati denunciati a piede libero perchè non era stata ritrovato l'orologio.

L’arresto

Nell'udienza di convalida i due arrestati hanno ammesso le loro responsabilità e chiesto scusa.