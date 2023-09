Furto nella notte a Rho: rubati 14 computer alla scuola primaria Deledda

Rubano 14 pc portatili, un microscopio, spaccano la porta della biblioteca e del locale dei collaboratori scolastici. Ladri in azione nella nella scuola primaria Deledda di Rho. È successo la scorsa notte. Secondo quanto ricostruito i soliti ignoti dopo aver forzato una finestra sono entrati nell’edificio scolastico e hanno fatto razzia di pc nelle aule e in un laboratorio. Hanno agito indisturbati perché, denunciano dalla scuola, "l’allarme non funziona dai tempi del Covid e nonostante le numerose segnalazioni fatte al Comune non è mai stato sistemato". È stato il personale scolastico ad accorgersi del furto. "Abbiamo trovato le chiavi custodite nel locale bidelleria sparse per la scuola, le aule tutte aperte e la porta della biblioteca, come quella della bidelleria spaccate probabilmente con l’estintore - racconta il referente di plesso, Gianni Di Bari - i pc rubati nelle aule erano quelli da collegare alle Lim per l’attività didattica, altri pc erano ancora chiusi negli scatoloni, li avevamo acquistati a maggio con i punti dell’Esselunga, ma non erano ancora stati aperti". "L’allarme si è guastato ormai tre anni fa, è stato riparato una prima volta, ha funzionato, poi si è rotto ancora - conclude il referente - prima dell’estate c’era stato un incontro con l’amministrazione comunale e ci aveva assicurato che sarebbero intervenuti". Il Comune replica, "l’impianto esiste, ma non ha funzionato. Proprio per il ripetersi di guasti è in corso la presa in carico dei singoli impianti da parte di un nuovo fornitore". Ro.Ramp.