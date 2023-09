Assalto al supermercato: arrestato ladro di formaggi

Milano, 2 settembre 2023 – Bottino gustoso per un romeno di 57 anni, bloccato al supermercato dopo un frutto di generi alimentari. Il colpo è andato in scena ieri mattina, venerdì settembre, poco dopo le 11, nel Carrefour di viale Espinasse, in zona Certosa.

Qui l’addetto alla sicurezza ha bloccato un romeno di 57 anni, ben noto alle forze dell’ordine, che aveva sorpreso a rubare alcuni formaggi dal banco frigo, per un valore totale di 133 euro. L'autore dell’incursione ha cercato di sottrarsi all'identificazione, fronteggiando il vigilante. Tra i due è nata una colluttazione: il romeno ha infranto una delle vetrate dell’esercizio e ha colpito al ginocchio l’addetto.

A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno arrestato il ladro di formaggi con l’accusa di rapina impropria. La guardia è stata portata in ospedale, al Galeazzi, dove gli sono state medicate le contusioni al ginocchio.