Via dei Giovi, si allacciano abusivamente alla rete elettrica: denunciate 7 persone

Cormano (Milano), 17 maggio 2023 – I carabinieri della stazione di Cormano hanno denunciato in stato di libertà, per furto di energia elettrica e invasione di terreni o edifici, 7 persone, tutte di nazionalità romena, con precedenti e senza fissa dimora, tra cui 2 donne, tra i 18 ed i 49 anni. Il blitz è avvenuto nel pomeriggio dell’11 maggio scorso.

I militari dell’Arma, insieme a personale della Polizia locale, hanno fatto accesso all’area di una ex ditta di via dei Giovi, al momento interessata da una bonifica per la successiva demolizione e riqualificazione, accertando la presenza dei 7 soggetti che avevano occupato l’area predisponendo delle baracche utilizzate come dimore di fortuna. I carabinieri, intervenuti insieme a personale tecnico, hanno anche accertato che i romeni avevano prelevato illecitamente energia elettrica mediante un allaccio abusivo alla cabina elettrica pubblica presente all’interno della struttura.