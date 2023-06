Milano, furto in un negozio di corso Buenos Aires: ladra bloccata in mezzo alla strada, si libera a morsi / IL VIDEO

Milano – Aveva nascosto vari capi d’abbigliamento sotto i vestiti ed era poi uscita convinta che nessuno l’avesse vista. E invece la guardia all’ingresso del negozio aveva notato tutto. I movimenti furtivi, le occhiate verso la porta, i cenni con la complice. Così, appena fuori, ha bloccato la ladra e l’ha costretta a restituire il bottino, il tutto ripreso con un telefonino da uno dei tanti uffici che affacciano sulla via.

È successo nel negozio di Zara in corso Buenos Aires verso le 18. Una donna sui 30 anni – che pare sia una cliente “abituale” – è entrata nel negozio e ha iniziato ad aggirarsi tra i capi esposti. Il personale e la guarda all’ingresso, probabilmente riconoscendola per altri episodi simili, l’hanno osservata con attenzione. E hanno visto come stava facendo shopping. Nascondendo un pantaloni e maglie di suo gradimento sotto i propri vestiti, per poi uscire senza pagare.

La guardia all’ingresso però, appena fuori dal negozio, l’ha bloccata tra le macchine. Trattenendola per la borsa. La donna ha provato a liberarsi e iniziato a urlare “Non mi devi mettere le mani addosso”. Il vigilante non ha fatto una piega e ha continuato a trattenerla. Tanto che la donna gli ha lasciato la borsa, tenendosi solo il portafogli, che è riuscita a estrarre a morsi.

Dopo essersi divincolata è fuggita nella vicina via Ponchielli, seguita dalla complice che doveva fare da palo, e si è liberata di altra refurtiva, che aveva nascosto addosso, gettandola sotto due auto parcheggiate. Ci hanno pensato poi due cittadini, che avevano assistito a tutta la scena, a recuperare il bottino e riconsegnarlo al negozio.