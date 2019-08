Milano, 14 agosto 2019 - Momenti di paura fuori salla Stazione Centrale a Milano. Un giovane è stato derubato del cellulare e quando ha cercato di recuperalo, il rapinatore lo ha colpito con tre coltellate alla spalla e all'altezza del bacino.

Vittima dell'aggressione, avvenuta martedì poco dopo le 23 in piazza Duca d'Aosta, è un 27enne di origini libiche che ha raccontato agli inquirenti di aver provato a inseguire il rapinatore per riprendere il telefono che gli era stato poco prima sfilato dalla tasca. Il giovane è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli, mentre l'aggressore è riuscito a fuggire. Il giovane, ascoltato dai poliziotti, ha descritto l'aggressore come un uomo verosimilmente centroafricano.