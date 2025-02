Furti, spaccate e vandalismi: "Più divise sul territorio per garantire sicurezza"

Si cerca di spegnere l’allarme sicurezza, che negli ultimi giorni è esploso a Paderno Dugnano. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, due esercizi commerciali in via Gramsci e via Rotondi sono stati presi di mira da malviventi con due spaccate. L’intervento dei carabinieri ha permesso l’arresto del responsabile direttamente all’interno dell’ultimo negozio. Poche notti prima, a Calderara, è stato fatto esplodere il bancomat del Banco di Carate e le indagini sono ancora in corso per cercare di individuare i responsabili. "Furti, vandalismi e microcriminalità generano insicurezza, ma la situazione non è fuori controllo. Nel 2024 la polizia locale ha rafforzato il coordinamento con le altre forze dell’ordine, ottenendo risultati concreti", ha spiegato la sindaca Anna Varisco.

Durante lo scorso anno 99 persone sono state denunciate dai ghisa all’autorità giudiziaria, con un aumento del 10% rispetto al 2023, sono stati effettuati 15 sequestri di sostanze stupefacenti, individuati 14 reati legati all’immigrazione irregolare e due casi di ricettazione, oltre a 14 persone accompagnate in Questura e un daspo urbano. "Più sequestri di droga e controlli mirati, con un focus sulla prevenzione e repressione dei reati. Il coordinamento con le forze dell’ordine è stato rafforzato, con azioni preventive su tutto il territorio - ha sottolineato Varisco -. Abbiamo anche aumentato l’impegno nelle scuole, per educare alla legalità".

Quasi identica al 2023 la situazione incidenti: 227 quelli rilevati con una diminuzione del 12% dei sinistri con feriti (79). Oltre 91mila 400 chilometri percorsi dalle pattuglie e quasi 5mila dal gruppo motociclisti per dare risposta a 1.947 chiamate in comando (-15%) e 6mila 712 interventi totali (-3%). "Paderno Dugnano è una città vasta e complessa, e la sicurezza si garantisce con prevenzione e controllo. Le telecamere di videosorveglianza, spesso criticate, si sono rivelate decisive in molte indagini. Il nostro lavoro, però, va avanti. Abbiamo chiesto maggiori unità operative per rafforzare la presenza sul territorio - ha annunciato Varisco -. Stiamo potenziando il controllo di vicinato. Ciò che i cittadini vedono è solo una parte del grande lavoro di prevenzione e sicurezza che viene svolto ogni giorno. Continueremo a sostenere l’operato delle forze dell’ordine e a investire nella sicurezza della città".