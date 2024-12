Furti in casa nel Nord Italia. Arrestati sette giovani. Sono accusati di 71 colpi

Il modus operandi era sempre lo stesso. I componenti della banda di ladri rubavano la targa di una macchina e la piazzavano su quella di un’Audi S4 Avant che tenevano sempre parcheggiata a Linate. La sera, partivano dallo scalo milanese e si spostavano nell’hinterland, in Brianza e pure fuori regione, puntando paesini del Veneto, dell’Emilia-Romagna e del Friuli Venezia Giulia.

Una gang formata da sette albanesi di età compresa tra 24 e 34 anni, smantellata ieri dall’operazione dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni: sono tutti accusati di aver messo in piedi un’associazione a delinquere che tra la primavera e l’estate del 2023 avrebbe messo a segno 71 raid in abitazione, di cui 33 portati a termine e 38 tentati. In un’intercettazione i banditi si vantavano di aver raccolto un bottino del valore di 200mila euro in 4 giorni. Il gruppo era guidato dal ventiquattrenne Klevis Kola alias "Klevi piccolo" e dall’amico ventitreenne Silvano Marku, che davano ordini di volta in volta ai complici Aldi Gjetani, Pellumb Haxhia, Martin Tirtja, Klaus Nikolli e Aleksander Senaj. Marku, stando a quanto emerso dalle indagini dei militari guidati dal maggiore Giuseppe Sacco e dall’ordinanza emessa dal gip Sara Cipolla, era l’acrobata della gang.

Nel blitz andato in scena a Bollate alle 20.30 del 21 aprile 2023, una telecamera ne ha immortalato la scalata a uno stabile, aggrappato alla grondaia "con un’impressionante agilità", con Kola a fare da "palo" per intercettare eventuali presenze indesiderate. Otto giorni dopo, "Klevi piccolo" e compagnia sono tornati a colpire a Faenza: mentre la padrona di casa si trovava in soggiorno a guardare la tv, Marku ha forzato l’inferriata della finestra del bagno, è entrato in camera da letto e ha portato via da un cassetto un anello d’oro e 40 euro. "Giù, da Udine in giù, giuro che abbiamo lavorato tanto – si vantava un indagato –. Giuro che in 4 giorni abbiamo fatto 200mila euro; ci è andata allo grande per 4 giorni, poi dopo 10mila oppure 5mila a notte, se non faccio 30 o 40...".