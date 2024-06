Furti di metallo nei cimiteri francesi: arrestato magazziniere di Corsico

Corsico (Milano) – A lui e a due complici che sono già stati arrestati la magistratura francese addebita almeno 17 furti nei cimiteri in varie città tra il luglio e l'agosto dell'anno scorso.

È per questo che i carabinieri di Milano hanno eseguito un mandato di arresto europeo a carico di un 29enne italiano emesso dalla Corte d'appello di Colmar. È accusato di associazione a delinquere per aver asportato oggetti in bronzo ma anche coperture di tombe (25 in una sola occasione) che poi con i complici rivendeva per essere fusi.

Alla loro individuazione le forze dell'ordine francesi erano giunte con l'analisi delle telecamere, del traffico telefonico e delle auto usate per i colpi. L'uomo è stato trovato a Corsico, nel Milanese, dove lavora come magazziniere.