Furbetti al volante ma senza la patente

Due furbetti della guida di veicoli senza patente smascherati dagli agenti di polizia locale Pina Chiofalo e Daniel Menghini in una sola giornata. Patente revocata ma lui, 53enne sudamericano residente a Milano, continuava a fare le sue consegne con il furgone. Il documento di guida era stato revocato nel 2022 dalla polizia stradale di Chiari e successivamente fermato e segnalato anche dalla polizia stradale di Arcore ma il sudamericano imperterrito ha continuato a guidare nonostante la revoca della patente. Nel pomeriggio di mercoledì, l’uomo era di passaggio a Cassano d’Adda dove è stato fermato dagli agenti di polizia locale alla guida del mezzo, nonostante il divieto di mettersi al volante. Il 53enne dovrà ora affrontare un procedimento penale, oltre alla confisca del mezzo e mettere mano al portafoglio per una sanzione che potrebbe raggiungere la cifra di 8mila euro. Nella mattinata della stessa giornata di mercoledì scorso, a finire nella rete dei controlli della polizia locale è stata anche una coppia a bordo della propria auto, marito e moglie. Dei due il possessore della patente era la moglie che però non era alla guida del mezzo mentre il marito, 35enne sudamericano residente a Cassano d’Adda, guidava ma senza patente. Sanzione amministrativa pesante da pagare anche in questa circostanza, la multa per il 35enne può arrivare fino 5mila euro, oltre al fermo del veicolo per tre mesi.

S.D.